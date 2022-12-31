"Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor Proje" çalışmaları sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor Proje" çalışmaları devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, proje kapsamında 14 kadın üreticiye, 115 dekar alanda yüzde 75 hibeyle bağlık oluşturulduğunu söyledi.
Bağcılık alanında kentin uluslararası alanda da önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Aksoy, "İlimizin toprak ve iklim yapısı uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelikte ürün yetiştirmeye uygun olan az sayıda ve özel yerlerdendir." dedi.
Projenin hızla devam ettiğini anlatan Aksoy, kentte üzüm üretiminin artması için çalıştıklarını kaydetti.