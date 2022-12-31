Trakya'daki SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından Trakya'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk devam ediyor.

Borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle hafta sonu da hizmet veren SGK il müdürlüklerine gelenler, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda da bilgi aldı.

Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelen Nesrin Mintaş, AA muhabirine, EYT düzenlemesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.

Uzun zamandır düzenlemenin açıklanmasını beklediklerini belirten Mintaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını duyunca sevinçten adeta öldük, bayıldık. Heyecanla düzenlemeyi bekliyorduk." dedi.

İdris Toycu ise düzenlemenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Edirne SGK İl Müdürlüğüne gelen Halil Aydoğan da uzun süredir EYT açıklamasını beklediğini anlatarak, "EYT açıklandığında emekliliğini bekleyen her insan gibi mutlu oldum ben de. SGK'nın cumartesi günü çalışması da güzel." diye konuştu.

Vatandaşlardan Rıdvan Esmer ise askerlik borçlanması başvurusu için geldiğini ifade etti.

EYT düzenlemesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Esmer, "Önceden yaş bekliyorduk, şimdi emekli oluyoruz. 1999 yılından bu yana çalışıyorum. 2023'te emekli olarak hayatıma devam etmek istiyorum." dedi.

Tekirdağ SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu. Müdürlüğe gelen vatandaşlar EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi aldı, askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yaptı.





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