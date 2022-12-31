Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Kırklareli-Edirne yolunda sürücüler sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.





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