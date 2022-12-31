Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin yeni yıl mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici mesajında, sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılın daha geride bırakılıp, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

2023 yılının birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kentin başta huzur ve güvenlik olmak üzere her anlamda daha yaşanabilir hale gelmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız ile koordinasyon içinde eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, tarım ve hayvancılıktan altyapıya, ulaşıma kadar pek çok alanda önemli çalışmaların yapıldığı bir yılı geride bıraktık.

Kırklareli Valiliği olarak geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Kırklareli'mizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması için başlattığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir."

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