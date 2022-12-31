KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Eczacılar Odası Başkanı Turgut Pehlivan'ı makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cerit ve Pehlivan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ardından Vali Ekici, Cerit ve Pehlivan ile sohbet etti.
- KTSO Meclis Toplantısı yapıldı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
KTSO Başkanı Soner Ilık başkanlığında oda binasında düzenlenen toplantıda, 2023 yılı bütçesi görüşüldü.
Ardından gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, 2023 yılında yapılması planlanan projeler ele alındı.