Kırklareli Valisi Ekici, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Bulgaristan sınırındaki Aziziye Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Vatan nöbeti tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getiren Ekici, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Ekici, "Vatanımız size minnettardır. Burada bu saatte nöbet tutuyorsunuz, annelerimiz, kardeşlerimiz, kızlarımız, babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz huzur içinde şehirlerimizde, köylerimizde, kasabalarımızda yaşıyorlar. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Vali Ekici, ardından huzurevi sakinlerine ziyarette bulunup yaşlılarla yeni yıl pastası kesti. Törende duygulanan bir yaşlının yanına giden Ekici, devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu belirterek teselli etti.

112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Ekici, tedavi gören vatandaşların yeni yılını kutladı.

Ekici, son olarak Yayla Mahallesi'ndeki taksi durağına giderek şoförlerle sohbet edip, yeni yıllarını kutladı.

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