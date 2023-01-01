Trakya'da yeni yıl kutlamaları

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Edirne Belediyesi tarafından Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı programında yerel müzik grupları sahne aldı.
Vatandaşlar yeni yıla girerken 10'dan geriye doğru sayarak, müzik eşliğinde eğlendi.
- Kırklareli
Kırklareli'nde ışıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yerel sanatçılardan Hüseyin Lozanlıoğlu konser verdi.
Tango gösterisinin ardından Retrobüs grubunu şarkılarını seslendirdi.
Yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.