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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

GAZDAŞ ekipleri, Dere Mahallesi Erol Olgaçlı Caddesi'nde 4. etap ana hat çalışmalarını yürütüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede doğal gaz çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını ifade eden Talay, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ana hat ve tali hatların tamamlandığı cadde ve sokaklarda kutulamaların yapılacağını dile getiren Talay, vatandaşların ev içi tesisat ve abonelik işlemlerini tamamlaması gerektiğini söyledi.

- Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Mahallesi'nde asfalt ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yolları yenilediklerini kaydetti.

Ekiplerin hızla çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Umurca köyü ile Demirköy ilçesinin Boztaş köylerine 2 Ocak Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Umurca köyünde 09.00-17.00, Boztaş köyünde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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