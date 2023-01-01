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KIRKLARELİ (AA) - Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, her gün 150 öğrenciye ücretsiz servis imkanı sağladıklarını bildirdi.

Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır özellikle kış döneminde öğrencileri okullara ücretsiz taşıdıklarını belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerine her daim katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktaran Altıntaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"8 yıldır, özellikle kış dönemlerinde her gün ortalama 150 öğrencimizi ücretsiz olarak beldemizdeki okullarına ulaştırıyoruz. Pandemi süreci, altyapı, üstyapı ve yol yapımı gibi çalışmalarımız süresince zorunlu ara verdiğimiz bu hizmetimizi okullarımız, spor kulüplerimiz ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz."

- Düve alım desteği başvuruları sürüyor

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, düve alım desteği başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Dermenci, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek başvurularının 27 Ocak tarihinde sona ereceğini belirtti.

Hayvan kapasitesini 50 başa kadar arttırmak isteyenlerin bu destekten yararlanabileceğini aktaran Dermenci, düvelerin hastalıktan ari işletmelerden alınması durumunda hayvanların hastalık testlerinden ve aşılarından muaf tutulacağını bildirdi.

Düve alım desteği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gebe düve destek üst limitini 20 bin liradan 40 bin liraya çıkardığını ifade eden Dermenci, "8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkardı. Hayvanların yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilmesi durumunda düve başına fiyatın yüzde 50'si, diğer tedarik merkezlerinden temin edilmesi durumunda yüzde 40'ını ödenecek. 8-15 aylık boş dişi sığırlar ise 25 bin liradır. Başvurular 1 Aralık 2022 tarihinde başlamıştı, 27 Ocak 2023 tarihinde sona erecek."ifadelerini kullandı.

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