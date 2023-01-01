Kırklareli'nde "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda, Orman Yönetim Konseyi (FSC) Başdenetçisi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından ara denetim süreci gerçekleştirildi.

Toplantıya, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, şube müdürü Nüfer Yavuz, Selahattin Eruş, Hasan Ay ile müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

Sıvacıoğlu, Karakaya'dan FSC sürecine yönelik yapılan uygulamalar, süreçleri ve sonuçları hakkında bilgi aldı.

Karakaya, konuşmasında, bilinçli ve sürdürülebilir orman yönetimi için çalışmaların uluslararası standartlar kapsamında devam ettiğini belirtti.

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