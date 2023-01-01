GÜNCELLEME - Kırklareli'nde cinayet

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta bir kişinin aracına bindiği sırada tüfekle vurulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri başından vurulan Ahmet Abak'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Abak'ın cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Abak'a bir otomobilden tüfekle ateş edildiğini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin bölgeden kaçarken kullandığı otomobil Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu H.A. İstanbul'da yakalandı.



Şüphelinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



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