Trakya'da 32 bin 500 kişi EYT düzenlemesi için SGK müdürlüklerine başvurdu

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EDİRNE (AA) - Trakya'da emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlarla ilgili düzenlemenin duyurulması sonrası 4 günde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine 32 bin 500 kişi bireysel başvuru yaptı.

EYT düzenlemesine ilişkin borçlanma başvurusu yapmak ve prim gün sayısını hesaplatmak isteyenler, yeni yılın ilk mesai gününde de SGK merkezlerine geldi.

SGK il müdürlüklerine gelenler, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, prim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.

Yoğunluğun ilk güne göre azaldığı gözlendi.

SGK il müdürlüklerine Edirne'de 6 bin 500, Kırklareli'nde 5 bin, Tekirdağ 'da ise 21 bin kişi başvuruda bulundu.

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