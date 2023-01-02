Kırklareli Valisi Ekici Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Millet Bahçesi çalışmalarını denetledi.
Vali Ekici çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Millet Bahçesinin yaklaşık 55 bin metrekareden oluşacağını ifade eden Ekici, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
Millet Bahçesinin kentin sembolü olacağını anlatan Ekici, "Millet Bahçemiz halkımızı doğa ile buluşturarak rekreasyon, aktif yaşam ve sosyalleşme gereksinimlerini karşılayacak, gerektiğinde afet toplanma alanı olarak kullanılacak." dedi.
Ekici, ardından restore edilen gar binasını gezdi.