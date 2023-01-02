GÜNCELLEME (2) - Kırklareli'nde tutuklanan cinayet zanlısının evinde yangın çıktı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlının evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta Ahmet Abak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışmasıyla katil zanlısı H.A'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen oğlu Y.A. da İstanbul'da gözaltına alındı. Y.A'nın otomobilinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Y.A. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Ahmet Abak ise kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.



- Zanlının evinde yangın çıktı

Akalar Mahallesi, Koru Sokakta zanlı H.A'nın tek katlı evinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin oturma odasının camının tuğla ile kırıldığını değerlendiren ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri ayrıca zanlının sanayi sitesindeki iş yeri önünde de tedbir aldı.

Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta dün gece saatlerinde aracına bindiği sırada av tüfeğiyle vurulan Ahmet Abak (43) hayatını kaybetmişti. Ekiplerin çalışmasıyla kimliği belirlenen zanlı H.A. İstanbul'da yakalanmıştı.



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