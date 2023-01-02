Kırklareli'nde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde görevli 49 yaşındaki Koçali Serkant Kiraz, kalp krizi geçirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Kiraz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kiraz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, hastaneye gelerek Kiraz'ın ailesine başsağlığı diledi.