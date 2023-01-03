Kırklareli'nde 130 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırklareli'nde faaliyet gösteren 130 spor kulübüne 1 milyon 300 bin lira nakdi destek sağlandı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, spora ve sporcuya her zaman destek olamaya çalıştıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından gönderilen ödeneğin kulüplere eşit miktarda dağıtıldığını ifade eden Ekici, kentin spor alanındaki başarısının artması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile kurum müdürleri amatör spor kulüpleri temsilcilerine nakdi yardımlarını teslim etti.









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