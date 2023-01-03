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Köy çocukları haftaya "muhtar amca" ile kitap okuyarak başlıyor

AA

Köy çocukları haftaya "muhtar amca" ile kitap okuyarak başlıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli merkeze bağlı Kayalı köyünde kitap okuma alışkanlığının artması için başlatılan "Muhtar Amca Kütüphanemde" projesi ile hafta başlarında öğrenci, öğretmen, veli ve muhtarlar bir araya geliyor.

Kayalı İlkokulu Müdürü Bahar Yakut, köyde yaşayanların kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla "Muhtar Amca Kütüphanemde" projesini hayata geçirdi.

Taşımalı sistemle 5 köyden 54 öğrencisi bulunan okulda haftanın ilk günü kütüphanede başlıyor.

Yaklaşık 1000 kitap bulunan okul kütüphanesinde öğrenciler, öğretmen, veliler ve çevre köylerin muhtarları ile yarım saat kitap okuyor. Kitap okuma etkinliğinin ardından öğrenciler sınıflarına geçiyor.

- Projenin başka okullara da yayılması amaçlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kütüphanesi eksik olan 93 okulun kitapla donatıldığı gibi Kayalı Köyü İlkokulu'na da bir kütüphane yapıldığını söyledi.

Okul idaresinin başlattığı "Muhtar Amca Kütüphanemde" projesiyle de yaklaşık 1000 kitaplı kütüphanede hafta başları toplandığını, zaman zaman kendisinin de okuma etkinliğine katıldığını anlatan Kalkan, "Bu proje kapsamında her hafta bir muhtarımız, öğrenci velilerimiz öğrencilerimizle birlikte kitap okumaya buraya gelmekte ve gelen muhtarlarımız da kitap bağışında bulunmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının tek amacının insana yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Kalkan, projeyi diğer okullara da yaymayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje ile köylerde kitap okuma alışkanlığını arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Kalkan, "Öğrencilerin ayakta durabilmesi, hayata hazırlanabilmesi ve kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için bu tür etkinlikler önemli." diye konuştu.

- "Güzel örnek olmaya çalışıyoruz"

Kayalı köyü muhtarı Cengiz Yürekli de projeye destek vermeye çalıştıklarını bildirdi.

Beş muhtarın haftada bir okula gelerek öğrencilerle kitap okuduklarını dile getiren Yürekli, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada vakit çok güzel geçiyor. Devamlı öğrencilerle iç içeyiz, kendimi çok iyi hissediyorum buraya geldiğimde." dedi.

Velilerin de projeye sahip çıktıklarını vurgulayan Yürekli, "Güzel bir örnek olmaya çalışıyoruz. Her hafta bir köyümüzün muhtarı okulumuza geliyor. Onlar da aynı hassasiyeti gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla kitap okumanın insana ayrı bir keyif kattığını belirten Yürekli, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

- Mezun olduğu okulda çocuğuyla kitap okuyor

Veli Birgül Küçük, mezun olduğu okulda çocuğuyla kitap okumanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Uzun bir aradan sonra yeniden kitap okumaya başladığını anlatan Küçük, "Okumak güzeldir, geliştirirsin kendini. Çocuğum da benimle beraber severek kitap okuyor. 40 yıl önce mezun olduğum okulda yeniden kitap okuyorum. Çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerden Ömür Kozan, kitap okudukça kendini mutlu hissettiğini kaydetti.

Öğrencilerden Hasan Ali Soydan, kitap okumanın kendisine heyecan kattığını belirterek, evde de ailesiyle kitap okumayı sürdürdüğünü ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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