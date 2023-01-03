Kırklareli Valisi Ekici'den polis memuru için taziye mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Koçali Serkant Kiraz için taziye mesajı yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, hayatını kaybeden Kiraz'a Allah'tan rahmet diledi.

Emniyet teşkilatı ve Kiraz'ın ailesine baş sağlığı dileyen Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görevi başında iken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp vefat eden polis memuru Koçali Serkant Kiraz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve emniyet teşkilatımıza baş sağlığı dilerim."

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