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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da bir yılda 870 çiftin nikahı kıyıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 31'i yabancı olmak üzere 870 çiftin evlendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Ocakta 22, şubatta 69, martta 59, nisanda 54, mayısta 77, haziran ve temmuz aylarında 119, ağustosta 117, eylülde 119, ekimde 38, kasımda 42 ve aralıkta ise 35 nikah kıyıldı.

Öte yandan nikah işlemleri başvurusunda bulunan 17 çift ise işlemlerine devam etmedi.

- Sosyal yardımlar

Lüleburgaz Belediyesince 2022 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal yardımlar açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl sevgi mağazasından 542 aileye 8 bin 115 parça yazlık ve kışlık kıyafet desteği sağlandı.

232 bebeğe ek gıda ve bez desteği verilirken, üniversiteli aile desteği programı kapsamında 334 aileye 779 bin 800 lira, derneklere 45 bin, amatör spor kulüplerine ise 125 bin lira ödenek aktarıldı.

Ayrıca halk kart uygulamasıyla değeri 350 bin lira olan kartlar 1000 ihtiyaç sahibi aileye verildi.

1766 kişiye 479 bin 585 lira nakdi yardım yapılıp, 56 çocuk sünnet ettirildi.

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