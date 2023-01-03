Kırklareli'nde görevi başında kalp krizinden ölen polis memuru defnedildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Koçali Serkant Kiraz, son yolculuğuna uğurlandı.



Kiraz'ın (49) Türk bayrağı sarılı naaşı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Buradaki törene, ölen polis memurunun eşi Hüsna Kiraz, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile polisler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ekici, Kiraz'a Allah'tan rahmet diledi.

Emniyet teşkilatı ve yakınlarına başsağlığı dileyen Ekici, "Kederli ailesine sabır diliyorum. Bugün çok üzgünüz. Milletimizin huzur ve güvenliği için vatanımızın dört bir yanında gece, gündüz demeden kahraman şekilde çalışan Koçali Serkant Kiraz'ın ebediyete uğurlanması için toplandık. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

- Polislik sadece görevi değil hayat tarzıydı

İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu da Kiraz'ın 2012 yılından bu yana Kırklareli'nde görev yaptığını belirtti.

Çengeloğlu, çalışkan bir polis memuru olarak tanıdıklarını Kiraz'ın devlete sadık ve dürüst bir görev adamı olduğunu vurguladı.



Görevi başında kalp krizinden vefat eden Kiraz'ın, hayatı boyunca "Polislik sadece bir meslek değil, aynı zamanda hayat tarzıdır" özdeyişine uygun hareket ettiğini ifade eden Çengeloğlu, "Kiraz'ı meslektaşları olarak daima bu şekilde hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ailesine ve teşkilatımıza sabırlar dilerim." dedi.

Kiraz'ın naaşı daha sonra tören mangası eşliğinde Kırklareli Hızırbey Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Kiraz'ın naaşı kent mezarlığına defnedildi.

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