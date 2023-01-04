Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.
Vali Ekici, OSB'de devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bir süre OSB'yi gezen Ekici, ardından kedi ve köpek maması üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti.
Ekici, burada işçilerle sohbet edip, istekleri dinledi.
Tüm yatırımcıları bölgeye davet eden Ekici, OSB'nin hızla geliştiğini söyledi.
Ekici, kentin Avrupa'ya ve İstanbul'a yakınlığı ile cazibe merkezi haline dönüşmeye başladığını kaydetti.