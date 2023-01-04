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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Ticaret Odası Başkanı Sebahattin Öner, Meclis Başkanı Rıdvan Kuşku ile Sanat Severler Derneği Başkanı Orhan Ordu'yu makamında kabul etti.

Vali Ekici, ilk olarak Öner'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ticaret odalarının önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ekici, kentin gelişmesi için çalışmalar yapan her projeyi desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Ekici, ardından Ordu ile bir araya geldi.

- Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB yönetim kurulu toplandı

Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ekici, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB'nin kente ve bölgeye katma değer sağlayacağını söyledi.

OSB'nin kurulması için başlatılan çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Ekici, kentteki hayvancılık faaliyetlerinin de artacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.





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