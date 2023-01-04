Lüleburgaz'da geçen yıl 621 yangına müdahale edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde itfaiye ekipleri geçen yıl 621 yangına müdahale etti.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, AA muhabirine, 2022 yılında 621 yangına müdahale ettiklerini, 639 arama ve kurtarma faaliyetinde bulunduklarını söyledi.

Akgöl bunların 88'i konut, 38'i fabrika, 49'u araç, 14'ü trafo, elektrik panosu, 119'u çöp, 305'i ot, anız, 5'i samanlık, balya, 3'ü orman yangını olduğunu bildirdi.

10 ihbarın asılsız çıktığını belirten Akgöl, 1728 faaliyette de yer aldıklarını kaydetti.













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