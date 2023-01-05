KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

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KIRKLARELİ (AA) - İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin zor şartlarda gece mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını anlatan Şengörür, üniversite çalışmaları hakkında da Akyüz'e bilgi verdi.

Akyüz de üniversitenin gelişmesine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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