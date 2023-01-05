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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresince, taşkın riskine karşı Ahmetbey beldesindeki dere ıslah edildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ahmetbey beldesinde yaklaşık 20 gün önce başlayan ıslah çalışmasının sona erdiğini belirtti.

179 köyde alt ve üstyapı çalışmalarına devam edildiğini bildiren Kuşoğlu, tüm köylere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

- Öğrencilere "doğa bilinci" eğitimi veriliyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilk ve ortaokullarda "doğa bilinci" eğitimleri düzenleniyor.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere doğanın korunması, doğadaki zararlılar, doğadaki yaşam gibi bilgiler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise her hangi bir konunun eğitimi, ve duyarlılığının ne kadar erken yaşta başlarsa, bireyler ile toplumların gelişimin o kadar hızlı olacağını söyledi.

Aksoy, eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceğini kaydetti.





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