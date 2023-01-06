Kırklareli Valisi Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Vali Ekici, sınır kapısı alanını gezerek Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan bilgi aldı.

Ardından sınır kapısındaki giriş ve çıkışların hızlandırılması için hazırlanan projeyi inceleyen Ekici, sınır kapısının restorasyonu ve modern hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonunun diğer kapılarda yoğunluğun azaltılması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Ekici, proje çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Ekici, ardından yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet etti.





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