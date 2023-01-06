Kırklareli Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Yüksel Taşkın başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda encümen, denetim kurulu ve hayvan hakları komisyonlarına üye seçimleri yapıldı.

Daha sonra toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda güzergahında Kırklareli Adliyesi ve Kırklareli Baro Başkanlığının bulunması dolayısıyla Karakaş Mahallesi Eriklice Caddesi adının Mahmut Esat Bozkurt Caddesi olarak belirlenmesi talebine ilişkin komisyon raporu okundu.

Caddenin adının değiştirilmesi için raporun yeniden görüşülmesi amacıyla ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı diğer maddelerin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin ardından sona erdi.





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