KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Ekici, esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.
Vatandaşlarla da sohbet eden Ekici, kendilerine iletilen sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.
- DSİ araç filosunu güçlendiriyor
Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü araç filosunu güçlendiriyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, DSİ 112 Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ekskavatör gönderildiğini belirtti.
DSİ araç ve makine parkurunu güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Ekici, "Bu hizmeti ilimize kazandıran Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni makinemizin halkımızın hizmetinde kazasız işlerde kullanılması dileğiyle, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.