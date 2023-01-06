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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik ve Camikebir mahallelerinde parke taşı ve kaldırım bordürleri yapımında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Alt yapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Talay, ilçe halkına en iyi hizmeti götürmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Talay, en kısa sürede tüm ilçeyi modern bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kapaklı köyü, Vize ilçesinin Hasbuğa, Düzova, Çüvenli, Akıncılar, Topçuköy, Müsellim ve Küçükyayla köyleri ile Babaeski ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ne 8 Ocak Pazar günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kapaklı köyünde 09.00-17.00, Hasbuğa, Düzova, Çüvenli, Akıncılar, Topçuköy, Müsellim ve Küçükyayla köylerinde 09.00-18.00, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

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