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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Genel Meclisi'nde denetim komisyonu seçimi yapıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi ek binasında Aydın Karakoç başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, denetim komisyonu oluşturuldu.

Gizli oylama ile yapılan seçimde, meclis üyelerinden Hüseyin Taşkın, İlhan Okumuş ve Volkan Ertan 21'er oy, Kamer Tuna 19 ve Adnan Öz'de 18 oy alarak denetim komisyonu üyesi olarak seçildi.

Meclis Başkanı Karakoç komisyon seçiminin hayırlara vesile olmasını diledi.

- 72 personelin sözleşmesi yenilendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 72 personelin sözleşmesi yenilendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi olarak görev yapan 72 personel ile yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığında çalışmanın ayrı bir gurur olduğunu ifade eden Aksoy, tüm personelin her zaman özveri ile görev yaptığını aktardı.

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