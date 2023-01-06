Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 2 bin 294 şüpheli hakkında işlem yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 yılında 2 bin 294 şüpheli hakkında işlem yaptı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 bin 218 olay meydana geldi.
Olayların yüzde 100'ü aydınlatılırken, 232 hırsızlık olayının tamamı da çözüldü.
Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde geçen yıl 2 bin 294 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Ayrıca yapılan huzur ve güven uygulamalarında ise çeşitli suçlardan 1598 aranma kaydı olan şüpheli yakalandı.