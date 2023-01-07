Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü ile gıda kontrol görevlileri, restoran ve kafeteryalarda yaptığı denetimde, hijyen koşulları ile ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin ardından gazetecilere, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerin her alanda sürdürüldüğünü ifade eden Aksoy, tüketicilerin de karşılaştıkları gıda güvenliğini tehdit eden olayları Alo 174 Gıda hattını arayarak bildirmelerini istedi.

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