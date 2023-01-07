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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve kooperatif başkanları Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İğneada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Zipak, Sivriler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şeref Saykur, Kışlacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İmdat Tabar ve Kızılağaç Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Arif Çağan ile Karacabey'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette orman köylülerinin taleplerinin iletildiğini ifade eden Minsolmaz, her zaman vatandaşın derdini çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

- İngilizce kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezince İngilizce kursu açılacak.

Merkezden yapılan açıklamada, kursun 11 Ocak Çarşamba günü başlayacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek kursun 21 Mart'ta sona ereceği kaydedildi.

- Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplandı

Kırklareli Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Cerit, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.







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