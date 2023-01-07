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Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 44 olarak ölçüldü

AA

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 44 olarak ölçüldü

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajdaki su miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 459 milyon 223 bin metreküp olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki su miktarı, geçen yılın ocak ayında 526 milyon 58 bin metreküp olarak kayda geçti.

Bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle barajlardaki mevcut su azalmaya devam etti.

2022 yılının aralık ayında 511 milyon 458 bin metreküp olarak kayda geçen barajlardaki su miktarı, bu yılın ocak ayında 459 milyon 223 bine geriledi.

Edirne'de geçen yıl ocak ayında 205 milyon 295 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ocak ayında 175 milyon 925 bin metreküp oldu.

Kırklareli'nde geçen yılın ocak ayında 188 milyon 859 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yılın ilk ayında 148 milyon 184 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın ocak ayında 131 milyon 904 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 135 milyon 114 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre Edirne ve Kırklareli'nde barajlar geçen yılın aynı ayına göre azalırken, Tekirdağ'daki barajlar az da olsa yükselişe geçti.

Aralık ayına göre ise Trakya'daki tüm barajların su seviyesi azaldı.

- "Su tasarruflu kullanılmalı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgenin uzun zamandır yağış almamasından kaynaklı barajlardaki su seviyelerinin düşüşe geçtiğini söyledi.

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, bu konuda üreticileri ve vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydetti.

Barajların 5 Ocak 2022-5 Ocak 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL05.01.2022 Aktif Hacim (milyon m3)05.01.2022 Doluluk Oranı %05.01.2023 Aktif Hacim (milyon m3)05.01.2023 Doluluk Oranı %
Süloğlu Edirne 32.7417628.35266
Altınyazı Edirne 11.2383211.43733
Hamzadere Edirne 113.8195899.28051
Kadıköy Edirne 6.092114.9539
Sultanköy Edirne 10.7454112.63349
Y.Karpuzlu Edirne 30.6607619.27048
Armağan Kırklareli 28.4355732.06465
Çayırdere Kırklareli 12.4074518.62068
Kayalıköy Kırklareli 71.9135146.54533
Kırklareli Kırklareli 76.1047250.95548
Çokal Tekirdağ 104.71057118.18764
Karaidemir Tekirdağ 16.3261511.81211
Naipköy Tekirdağ 7.256374.55323
Türkmenli Tekirdağ 3.612260.5624
TOPLAM
526.058
459.223

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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