Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 44 olarak ölçüldü

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KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajdaki su miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 459 milyon 223 bin metreküp olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki su miktarı, geçen yılın ocak ayında 526 milyon 58 bin metreküp olarak kayda geçti.

Bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle barajlardaki mevcut su azalmaya devam etti.

2022 yılının aralık ayında 511 milyon 458 bin metreküp olarak kayda geçen barajlardaki su miktarı, bu yılın ocak ayında 459 milyon 223 bine geriledi.

Edirne'de geçen yıl ocak ayında 205 milyon 295 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ocak ayında 175 milyon 925 bin metreküp oldu.

Kırklareli'nde geçen yılın ocak ayında 188 milyon 859 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yılın ilk ayında 148 milyon 184 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın ocak ayında 131 milyon 904 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 135 milyon 114 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre Edirne ve Kırklareli'nde barajlar geçen yılın aynı ayına göre azalırken, Tekirdağ'daki barajlar az da olsa yükselişe geçti.

Aralık ayına göre ise Trakya'daki tüm barajların su seviyesi azaldı.

- "Su tasarruflu kullanılmalı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgenin uzun zamandır yağış almamasından kaynaklı barajlardaki su seviyelerinin düşüşe geçtiğini söyledi.

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, bu konuda üreticileri ve vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydetti.

Barajların 5 Ocak 2022-5 Ocak 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 05.01.2022 Aktif Hacim (milyon m3) 05.01.2022 Doluluk Oranı % 05.01.2023 Aktif Hacim (milyon m3) 05.01.2023 Doluluk Oranı % Süloğlu Edirne 32.741 76 28.352 66 Altınyazı Edirne 11.238 32 11.437 33 Hamzadere Edirne 113.819 58 99.280 51 Kadıköy Edirne 6.092 11 4.953 9 Sultanköy Edirne 10.745 41 12.633 49 Y.Karpuzlu Edirne 30.660 76 19.270 48 Armağan Kırklareli 28.435 57 32.064 65 Çayırdere Kırklareli 12.407 45 18.620 68 Kayalıköy Kırklareli 71.913 51 46.545 33 Kırklareli Kırklareli 76.104 72 50.955 48 Çokal Tekirdağ 104.710 57 118.187 64 Karaidemir Tekirdağ 16.326 15 11.812 11 Naipköy Tekirdağ 7.256 37 4.553 23 Türkmenli Tekirdağ 3.612 26 0.562 4 TOPLAM

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