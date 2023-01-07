Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



İdriz Önkör idaresindeki 22 HZ 326 plakalı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ahmet Önkör ve Kadriye Önkör yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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