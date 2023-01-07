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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

AA

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinliğe katılanlar önce yüzlerini boyadı, yüzlerine maske, omuzlarına beyaz çarşaf taktı.

Grup, daha sonra yürüyüş yaparak çeşitli korkutucu sesler çıkardı.

Bazı kişiler evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.

Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı.

Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi.

Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik." diye konuştu.

Geceye katılanlardan Sedef Yörük ise organizasyonda çok eğlendiklerini söyledi.

Kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttuklarını ifade eden Yörük, "Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle her sene daha 'korkunç' olmaya çalışıyoruz kötü ruhları korkutmak için." dedi.


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