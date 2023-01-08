Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursta, öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyor.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında öğretmenlerde bilgi aldı.

Akdemir, gazetecilere, öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını belirtti.

Her hafta sonu öğrencilerin bilgilerini tazelemek ve daha da pekiştirmelerini sağlamak amacıyla kursların gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, öğrencilerin de kursa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında güzel başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

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