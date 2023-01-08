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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor

AA

Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursta, öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyor.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında öğretmenlerde bilgi aldı.

Akdemir, gazetecilere, öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını belirtti.

Her hafta sonu öğrencilerin bilgilerini tazelemek ve daha da pekiştirmelerini sağlamak amacıyla kursların gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, öğrencilerin de kursa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında güzel başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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