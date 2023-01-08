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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da spor kompleksi yapımı sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, kompleks inşaatında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye güzel bir spor kompleksi kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'ı daha da güzelleştirmek için gece gündüz görev başında olduklarını belirtti.

Komplekste vatandaşların keyifle vakit geçirebileceklerini anlatan Talay, içerisinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kapalı halı saha, tenis, basketbol ve voleybol sahaları, okçuluk, paintball ve piknik alanlarının olacağını kaydetti.

Talay, kompleksi nisan ayında tamamlayarak vatandaşların hizmetine açmayı hedeflediklerini söyledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 11 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu, Kadıköy, Demirköy ilçesinin Boztaş, Vize ilçesinin ise Hasbuğa köylerine 9 Ocak Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa ve Boztaş köylerinde 09.00-18.00, Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu, Kadıköy köylerinde ise 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

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