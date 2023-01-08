KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tekvando kuşak terfi sınavı yapıldı.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Türkiye Tekvando Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan birinci dönem kuşak sınavına 82 sporcu katıldı.
Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınavda, sporcular başarılı olabilmek için çaba sarf etti.
- Kadın girişimciler kurulu toplandı
Kırklareli'nde kadın girişimciler kurulu toplantısı yapıldı.
Kurul Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel başkanlığında Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıya, İşkur Müdürü Aytaç Babalıoğullu ve Müdür Yardımcısı Gülcan Ayyıldız ile kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda kurul çalışmaları görüşülerek, hedef projeler değerlendirildi.