Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde bir kişinin sokakta hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler başından tüfekle vurularak hayatını kaybeden kişinin Muzaffer Kasap (49) olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kasap'ın cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.