Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazetecilerin ülkenin, bölgenin ve kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine de önemli katkılar sağladığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almakta vatandaşın en doğal hakkıdır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir.



İlimizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan basın mensuplarımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."





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