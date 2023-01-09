Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Ekici mesajında, mülki idare amirlerinin ülkenin kalkınması ve bekası, aziz milletinin huzur ve refahı için üstün bir vazife bilinciyle görev yaptığını belirtti.
İdarecilerin ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' düsturunu gözeterek görevlerini sürdürdüğünü ifade eden Ekici, şunları kaydetti:
"İdarecilik mesleğinin bu anlamlı gününde, milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan, ülkemizin gelişmesinde, standartlarının yükseltilmesinde büyük emeği bulunan tüm mülki idare amirlerimizin İdareciler Günü'nü kutluyorum. Hayatlarını kaybeden ve görevi başında şehit düşen tüm meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum."