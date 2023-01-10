10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin olayları tarafsız bir şekilde aktararak, kamu vicdanının sesi olduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle bilgi akışının çok hızlı olduğu günümüzde önemli olan gerekli bilgiye çok çabuk ulaşmanın yanında bu bilginin doğruluğudur. Doğru ve tarafsız bilginin en hızlı şekilde kamuoyuna ulaşmasında gazetecilerin büyük payı vardır ve onların önemini göz ardı etmek mümkün değildir. Özellikle vatandaşlar ile kurumlar arasındaki köprünün kurulup sağlıklı işlemesini sağlayan, hizmet birimlerinin, halk tarafından talep edilen hizmetleri sunmasında itici güç olan, yapılan çalışmaların her aşamasını takip ederek, gerçek ve geniş bir kabulün oluşmasına yardımcı olan basın mensuplarının işlevinin önemi tartışılmazdır.



Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir."

- Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran da, gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin halkın gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade eden Tiran, mesajında, şunları kaydetti:

"Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almakta vatandaşın en doğal hakkıdır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir."

- Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ise gazetecilerin tarafsız, ilkeli, etik ve basın ahlakını gözeterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Gazeteciliğin zor ve önemli bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine görev edinmiş basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yıldırım, Türk basın tarihi açısından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.





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