10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

AA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin olayları tarafsız bir şekilde aktararak, kamu vicdanının sesi olduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle bilgi akışının çok hızlı olduğu günümüzde önemli olan gerekli bilgiye çok çabuk ulaşmanın yanında bu bilginin doğruluğudur. Doğru ve tarafsız bilginin en hızlı şekilde kamuoyuna ulaşmasında gazetecilerin büyük payı vardır ve onların önemini göz ardı etmek mümkün değildir. Özellikle vatandaşlar ile kurumlar arasındaki köprünün kurulup sağlıklı işlemesini sağlayan, hizmet birimlerinin, halk tarafından talep edilen hizmetleri sunmasında itici güç olan, yapılan çalışmaların her aşamasını takip ederek, gerçek ve geniş bir kabulün oluşmasına yardımcı olan basın mensuplarının işlevinin önemi tartışılmazdır.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir."

- Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran da, gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin halkın gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade eden Tiran, mesajında, şunları kaydetti:

"Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almakta vatandaşın en doğal hakkıdır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir."

- Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ise gazetecilerin tarafsız, ilkeli, etik ve basın ahlakını gözeterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Gazeteciliğin zor ve önemli bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine görev edinmiş basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yıldırım, Türk basın tarihi açısından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak İdareciler Günü ...
Kırklareli'nde geçen yıl 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde geçen yıl 8 bin 800 düzensiz göçmen ...
Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak Çalışan ...
Kırklareli'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü ...
Kırklareli'nde görme engelliler kılavuz sürücü eşliğinde bisiklete bindi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde görme engelliler kılavuz sürücü ...
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde ...
Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla ...
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy aronya ekili alanları inceledi
YEREL HABERLER Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy aronya ekili ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor
YEREL HABERLER Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor
Necati dede güvercinlerine 64 yıldır özenle bakıyor
YEREL HABERLER Necati dede güvercinlerine 64 yıldır özenle bakıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.