Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin evinin önünde tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ş.F, H.F. ve T.B. adliyeye sevk edildi.

Ş.F. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından, H.F. ile T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Celaliye köyünde Muzaffer Kasap (49) evinin önünde tüfekle vurularak ölü halde bulunmuştu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı Kasap'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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