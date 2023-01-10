Kırklareli OSB'den 170 ülkeye ihracat

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaların 170 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Vali Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen programda, Kırklareli OSB'ye 5 bin 290 dönüm alanı daha kazandırdıklarını söyledi.

OSB'nin yeni etapla birlikte 12 bin dekar alana ulaşacağını ifade eden Ekici, Trakya'nın en büyük sanayi bölgesi olabilmek için çalıştıklarını vurguladı.

OSB'de 5 bin 290 dönüm yeni etabın satışa hazır hale geldiğini anlatan Ekici, "Metrekare fiyatımız 2 bin lira. Birçok OSB'den daha ucuz. OSB'mizde harika bir üretimimiz var. OSB'mizden şu an 170 ülkeye ihracat yapmaktayız. En kısa sürede Trakya'nın en büyük, en çevreci OSB'si olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğaya, çevreye ve insan sağlına zarar vermeyen firmaları kabul ettiklerini anlatan Ekici, ÇED raporu olan tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

- "Sularımızın hiçbiri insani değerler dışında değil"

Ekici, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Sularımızın hiçbiri insani değerler dışında değil" dedi.

179 köyde şebeke sularından düzenli olarak analiz edildiğini dile getiren Ekici, "Alınan numune sonuçlarını paylaşabiliriz. Sularımızda kesinlikle olumsuz bir duruma rastlanılmamıştır. İnsan sağlığını etkileyecek hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyiz." şeklinde konuştu.

Vali Ekici, konuşmasının ardından gazetecilerin isteklerini dinledi.

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