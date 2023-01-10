Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 534 şüpheli hakkında işlem yaptı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen yıl 534 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2022 yılında uyuşturucu, kaçakçılık, organize, mali ve siber suç olaylarında yakalanan 534 şüpheliden 49'unun tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, yıl içerisinde 2 milyon 878 bin 335 kök kenevir, 105 kilogram skunk, 44 kilogram esrar, 350 gram metamfetamin, 106 gram eroin, 52 gram bonzai, 42 uyuşturucu hap, 53 bin 960 makaron, 31 litre içki, 34 kilogram tütün, 26 ton sahte gübre, 41 tarihi eser, 83 otomotiv yedek parçası, 12 tabanca ile 6 tüfek ele geçirildiği belirtildi.



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