Kırklareli'nde 5 yıl önce amcalarını öldürüp cesedini araziye gömen 4 zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 5 yıl önce amcalarını öldürüp araziye gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2018 yılında Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde H.S'nin (80) öldürülmesine ilişkin, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu H.S'nin birlikte yaşadığı yeğenleri A.S. (47), R.S. (62), A.S. (49) ve S.K'yı (23) gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki ifadelerinde amcalarını öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.