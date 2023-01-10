Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 10 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-9 Ocak tarihlerinde "ifade alınmasına yönelik yakalama müzekkeresi" bulanan şüphelilere yönelik denetim yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.