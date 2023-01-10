Trakya'dan ceza infaz kurumları kütüphaneleri kitap bağışı kampanyasına destek

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EDİRNE (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü" kapsamında başlatılan kitap bağışı kampanyasına Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan destek verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Adliyesi'ndeki törende, kampanyanın "Kitap iyileştirir" sloganıyla tüm illerde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi.

15 Şubat tarihine kadar kampanyanın süreceğini belirten Çakmak, kitap bağışını artırabilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla adliyede ve kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtıklarını ifade etti.

Çakmak, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi eski rektör yardımcısı Recep Duymaz'ın yazdığı Mehmet Akif Ersoy'un Edirne Yılları adlı kitabı getiren Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kampanyaya 41 kitap bağışladı.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal ve adliye çalışanları kampanyaya kitap bağışında bulundu.

- Kırklareli

Kırklareli Adliyesi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Belediye Başkan Vekili Burcu Bölükbaşı Yeğin ile protokol üyeleri, yargı mensupları ve adliye personeli katıldı.

Vali Ekici ve beraberindekiler, kurulan standa kitap bağışında bulundu.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, kitap bağışı kampanyasının hayırlara vesile olmasını diledi.

İlk ayeti "Oku" olan bir dinin mensupları olarak kampanyayı desteklediklerini vurgulayan Ekici, herkesi de kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kampanyanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, "Valilik olarak, Kırklareli olarak bu kampanyanın destekçisiyiz. Hem Kırklareli İl Özel İdaresi olarak hem de şahsi olarak kampanyaya destek vereceğim. Ayrıca kampanyaya maddi ve manevi olarak destek olacağız. Biz ilk ayeti "Oku" olan bir inancın mensuplarıyız. Onun için daha çok okumamız lazım." diye konuştu.

Başsavcı Aslancı da ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyasının kentte açılan üç noktada sürdürüldüğünü bildirdi.

Kırklareli halkının kampanyaya büyük destek vereceğine inandığını dile getiren Aslancı, kampanyanın 15 Şubat tarihinde sona ereceğini kaydetti.

- Tekirdağ

Tekirdağ'daki bir alışveriş merkezi içerisinde kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Kitap bağışında bulunan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde oluşturulan kütüphaneleri önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların kurulan stantta kitap bağışında bulunabileceğini aktaran Gül, hükümlülerin kütüphanelerden en iyi şekilde faydalandırıldığını belirtti.

Kampanya sayesinde kütüphanelerde bulunan kitap çeşitliliğinin artacağına vurgu yapan Gül, vatandaşların kitap bağışına yoğun şekilde katılımını beklediklerini kaydetti.

Gül'ün yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin kitap bağışında bulundu.

Çorlu Adliyesi'nde de kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, konuşmasında, bu kitapların, cezaevi idaresi tarafından hazırlanacak veri tabanından hükümlüler tarafından seçileceğini ve daha sonra hükümlünün seçtiği ve okumak istediği kitabın görevlilerce ulaştırılarak, takibinin yapılacağını söyledi.

Cezaevlerinin sadece tutukluların bulunduğu yerler olmadığını belirten Yücel, "Hükümlülerin bir noktada ıslah edilerek tekrar topluma kazandırılması devlet olarak belirlenen ceza politikamızdır. Bu kapsamda, bakanlığımız tarafından her yıl yürütülen bazı çalışmalarımız oluyor. Kitap bağışlarınız ve katkılarınız, hükümlü ile tutuklularımız için son derece değerli." dedi.

Törene Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak, Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, cezaevi idareci ve çalışanları ile adliye çalışanları katıldı.





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