Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron ve tütün kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 bin 640 içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin boş makaron, 6 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör ile 200 boş şeffaf poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



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